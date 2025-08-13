 / Eventi

Ferragosto in meditazione: arte, natura e silenzio nell’"Abbraccio" di Monterosso Grana

Venerdì 15 agosto, l’Ecomuseo Terra del Castelmagno invita a un’esperienza lenta e consapevole con l’artista Domenico Olivero, tra scultura vivente e introduzione alla meditazione immersa nel paesaggio alpino

Un Ferragosto diverso, lento e consapevole, tra arte, natura e silenzio. Venerdì 15 agosto, l’Ecomuseo Terra del Castelmagno propone un’esperienza immersiva presso l’installazione scultorea vivente “Abbraccio” di Domenico Olivero, a San Pietro di Monterosso Grana.

Per vivere appieno lo spirito di “Abbraccio”, l’artista guiderà due sessioni gratuite di introduzione alla meditazione, alle ore 15:15 e alle ore 16:30, per un massimo di 5 partecipanti per ciascuna sessione.

Un’occasione aperta a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta a queste pratiche, per sperimentare alcuni semplici esercizi di presenza e ascolto.

Si consiglia abbigliamento comodo e tappetino personale. Per maggior info: +39 329 428 6890 – expa.terradelcastelmagno@gmail.com

