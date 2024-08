Un successo per la Festa della Madonna del Carmine a Cervasca

Dal 19 al 23 luglio, Cervasca è tornata a vivere l'emozione della Festa della Madonna del Carmine, riportando i festeggiamenti a cinque giorni di puro divertimento, come si faceva qualche anno fa.

La festa è iniziata venerdì sera con una gustosa serata a base di carne alla griglia, seguita da una pista da ballo infuocata grazie ai DJ Mattia Dutto e DJ Judici, che hanno fatto ballare tutti fino a tarda notte.

Il sabato sera è stato dedicato agli hamburger e hot dog, accompagnati dalle note travolgenti della band "Settesotto". L'atmosfera era elettrizzante, con musica e cibo che hanno reso la serata indimenticabile.

Domenica è stata la serata del pesce, con una deliziosa cena seguita dal ballo liscio con "Maurizio e la band". La pista da ballo era piena di coppie che si muovevano al ritmo della musica, creando un'atmosfera magica.

Lunedì, la tradizione della polenta condita con spezzatino e gorgonzola ha incontrato le note della musica occitana dei "Folk en Rouge Power", regalando una serata unica e coinvolgente.

La festa si è conclusa martedì con la tradizionale anficena, animata dall'intrattenimento de "Il volo fly". Il gran finale è stato spettacolare, con giochi pirotecnici mozzafiato presentati da Pirofantasy, che hanno illuminato il cielo di Cervasca.

Il presidente della Pro Loco, Marco Ballario, ha espresso profonda gratitudine verso tutti i partecipanti, che hanno creduto nella festa e vi hanno preso parte con entusiasmo, raggiungendo un totale di circa mille persone durante tutte le serate. Un ringraziamento speciale va al direttivo della Pro Loco, ai volontari, al comune di Cervasca e ai giostrai, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile.

La festa della Madonna del Carmine di quest'anno ha saputo unire tradizione e innovazione, creando un bel evento per tutta la comunità. Non vediamo l'ora di ritrovarci il prossimo anno per rivivere insieme questi momenti di gioia e condivisione.