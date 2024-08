Alba, cambio in vista sulla navetta verde: "Allo studio un titolo di viaggio gratuito"

La navetta verde di Alba, ovvero la linea 6 gratuita, che corre lungo la circonvallazione albese, è stata al centro di un'interrogazione del consigliere Massimo Reggio (Alba Domani).

In diverse occasioni, infatti, è stata negli mesi teatro di frequentazioni moleste e di atti vandalici che hanno richiesto azioni di controllo anche da parte della polizia municipale, che hanno diffidato nel tempo una ventina di persone.

A rispondergli nel merito è stato l'assessore ai Trasporti Edoardo Fenocchio. "Insieme al gestore del servizio Granda Bus abbiamo cercato di pianificare delle strategie per limitare le problematiche. Tra le soluzioni che abbiamo in programma, l'adozione di un titolo di viaggio gratuito con modalità che dovranno essere ancora discusse per permettere, da un lato, il tracciamento di chi sale sul mezzo e dall'altra parte per consentire a conducenti e controllori di potersi interfacciare con gli utenti che salgono privi di biglietto e utilizzano in maniera non idonea la linea. Chi avrà l'abbonamento potrà usare la navetta senza problemi, in generale non ci saranno complicazioni per la fruizione del servizio".