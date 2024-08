Apre a Cuneo l'Istituto diagnostico Athena, al via le prenotazioni dal 5 agosto

A Cuneo in corso Gramsci 18/C aprirà un nuovo centro diagnostico.



(Dott. Marco Mannino, direttore sanitario Istituto Diagnostico Athena)





(Dott. Paolo Sibona, direttore tecnico della Radiologia)

Dal prossimo lunedì 5 agosto, dalle 8.30 alle 19 con orario continuato, l'Istituto Diagnostico Athena diretto dal dottor Marco Mannino, direttore sanitario, e il dottor Paolo Sibona, direttore tecnico della Radiologia, avvierà le attività e la possibilità di prenotarsi per i seguenti servizi offerti:

Risonanza Magnetica ad alta intensità di campo

Tac ad Alta Definizione

Radiologia tradizionale

Mammografia

Ecografia

Densitometria ossea o Moc









Temporaneamente la prenotazione per gli esami diagnostici e le prestazioni può essere effettuata telefonicamente, chiamando il 0171/708614, o telematicamente, scrivendo alla mail info@idathena.it, modalità a cui si aggiungerà presto il servizio online, che una volta attivo sarà intuitivo e rapido facilitando ulteriormente alla persone nel riservarsi un appuntamento in totale autonomia e secondo le proprie esigenze.



L'Istituto Diagnostico Athena, anche per le prestazioni, sarà aperto con orario continuato dalle 8.30 alle 19.







Si alterneranno nel fornire i servizi prenotati radiologi di livello.

Lo staff al completo supera le 35 persone, tra tecnici, amministrativi, medici e infermieri, per garantire tempi rapidi dalla prenotazione alla refertazione a seguito dei servizi.

Sul sito internet www.idathena.it si troveranno tutte le informazioni necessarie a comprendere nel dettaglio la struttura e il suo funzionamento.



E' già in programma l'implementazione della attività a partire dall'autunno con l'erogazione di prestazioni specialistiche e un centro di terapia del dolore. L'Istituto Diagnostico Athena avrà così a disposizione un proprio poliambulatorio.



L'Istituto risponde a un regime esclusivamente privatistico ma sostenibile economicamente, offrendo prestazioni in tempi brevi e certi, altamente affidabili per l'alta qualità garantita sia dal personale qualificato con professionisti di lunga esperienza che dall'impiego di tecnologie innovative.







L'intera struttura, oltre a trovarsi in una zona centrale di Cuneo molto ben servita da parcheggi gratuiti, è stata progettata architettonicamente intorno al paziente, con locali umanizzati e accoglienti. L'ambiente è curato nel dettaglio per mettere a proprio agio chi vi accede per affrontare un esame diagnostico e ne attende l'esito. A contribuire ad una calda accoglienza, oltre al personale, si può ammirare al suo centro una pianta verde (vera).