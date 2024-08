Tutto esaurito per l'opera in piazza a Bra: in scena la "Tosca" nel centenario dalla morte di Puccini

Tutto esaurito ieri sera, giovedì 1° agosto, a Bra per l’immancabile appuntamento estivo con l’"Opera in Piazza". Le quinte barocche allestite in piazza Caduti per la Libertà hanno ospitato il capolavoro di Giacomo Puccini, la “Tosca”, nel centenario della morte del grande compositore. Un lungo applauso finale ha ripagato artisti e organizzazione degli sforzi compiuti nei giorni scorsi per mettere in scena uno spettacolo di grande qualità.

La Tosca è considerata l’opera più drammatica di Puccini, ricca com’è di colpi di scena e di trovate che tengono lo spettatore in costante tensione. Il melodramma ci riporta alla Roma del 1800 quando, conclusa la sfortunata avventura della Repubblica Romana, lo Stato Pontificio impone la sua restaurazione. Protagonista la cantante Floria Tosca, amante del pittore liberale Mario Cavaradossi, che è corteggiata dal ministro della polizia pontificia Scarpia. Questi imprigiona il pittore e ricatta Tosca: se la donna non si concederà a lui, Cavaradossi sarà fucilato. Allora Tosca si fa dare il salvacondotto da Scarpia, e poi lo uccide.

In scena la soprano Michelle Nixon, la sua Tosca, impeccabile dal punto di vista tecnico, ha incantato il pubblico grazie a una interpretazione convincente ed appassionata. Ottima presenza scenica e grande trasporto anche per i tenore Rino Matafù nei panni di Cavaradossi. Il baritono Lorenzo Battagion perfetto nei panni del ministro Scarpia. A Ginevra Anghilante, giovane studentessa del Liceo Musicale di Cuneo, è stato affidato il ruolo del pastorello.

L’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta magistralmente da Lorenzo Bizzarri, ha accompagnato lo spettacolo che ha visto anche la partecipazione del coro con interpreti provenienti dal Mario Braggio di Torino e dal Regio di Parma guidati dal maestro Gianluca Fasan. Ad accompagnare il pubblico in una sorta di ascolto didattico la voce narrante dell’ecclettico regista Alfonso De Filippis.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con gli Amici della Musica di Savigliano e l’Associazione culturale Piero Fraire, con la direzione artistica di Roberto Punzi.