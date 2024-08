Al commendator Malvino il titolo “Maestro d’Opera e di Esperienza”

Il Comm. Clemente Malvino Presidente Confartigianato Fossano, sabato 27 luglio presso il Museo della Stampa di Mondovì dove si è svolto l’annuale incontro della Festa del socio promossa dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di Confartigianato Cuneo ha ricevuto il conferimento del titolo di “Maestro d’Opera e di Esperienza” , insieme ad altri 10 imprenditori, premiati per il loro lavoro (oltre 30 anni di attività), e per dato impulso e valore all’artigianato. Giuseppe Baravalle installatore impianti idraulici di Bra, Angelo Bianco edile di Barbaresco, Attilio Chiesa termoidraulico di Mombasiglio, Marino Davico impiantista idraulico di Alba, Domenico Fassi meccanico di Savigliano, Giovanni Gandolfo parrucchiere di Cuneo, Gabriele Garnero metalmeccanico di Roccavione, Rinaldo Mattio autotrasportatore di Busca, Gavio Passaretta decoratore di Mondovì, Clelia Quaranta puli-lavanderia di Saluzzo.

L’evento ha avuto inizio alle ore 9,30 con la visita del Museo della stampa ed alle ore 11,3 la consegna degli attestati. Ad introdurre la cerimonia il presidente di ANAP Cuneo Andrea Lamberti con il Vice Giuseppe Ambrosoli, il quale ha rimarcato quanto l’artigianato costituisca un patrimonio culturale, economico e sociale del nostro territorio e l’importanza di questo riconoscimento che va a sottolineare la capacità e la passione dei suoi rappresentanti più autorevoli.

A seguire gli interventi del Sindaco di Mondovì Luca Robaldo e del vice presidente di Confartigianato Cuneo Michele Quaglia. La cerimonia ha visto il suo proseguo sotto l’egida dell’impeccabile conduttrice dott.ssa Daniela Bianco. Dopo la lettura di un breve curriculum ai premiati è stata consegnata la pergamena e la medaglia di “Maestro d’Opera ed Esperienza”.

Clemente Malvino imprenditore Fossanese nel settore metalmeccanico ,la cui storia professionale si intreccia saldamente a quella della sua famiglia, inizia il suo iter imprenditoriale nel 1971 nella gestione dell’azienda di famiglia, la “Malvino Clemente Officina Meccanica snc”, storica Società della Provincia fondata nel lontano 1897 dal nonno Clemente, (pioniere dell’imprenditoria cuneese, titolare di numerosi brevetti e riconoscimenti) in affiancamento al papà Giuseppe, di seguito nel 1985 fonda la “ Malcolm Italiana” azienda specializzata nella costruzione e commercializzazione di macchine per la lavorazione di materie termoplastiche (plexiglass, pc, etc.) che assume nel volgere di pochi anni un ruolo di crescente importanza e prestigio sia in Italia che all’estero. nel 2000: ad integrazione delle due aziende del gruppo, fonda la “Malcomplast Engineering sas – Malvino Macchine Plastica” (progettazione e costruzione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche).