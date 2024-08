Alba si prepara ai festeggiamenti di San Lorenzo, santo patrono della Città

I festeggiamenti per il Santo Patrono della Città di Alba si apriranno sabato 10 agosto 2024, alle ore 18:00, con la Celebrazione Solenne dell’Eucarestia in onore di San Lorenzo, presieduta dal Vescovo Mons. Marco Brunetti, concelebrata da tutti i Sacerdoti ed i Diaconi della Diocesi, con la partecipazione della corale di S. Lorenzo guidata dal maestro Edoardo Corino e alla presenza delle autorità, dei borghi e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Alba.

Promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba e dal Borgo di San Lorenzo, i festeggiamenti patronali inizieranno alle ore 20:30 in piazza Michele Ferrero con la partenza della sfilata del Borgo di San Lorenzo e degli Sbandieratori Città di Alba. Attraversando via Vittorio Emanuele II i figuranti raggiungeranno piazza Risorgimento dove, alle 21:00, si esibiranno in uno spettacolo per celebrare il Santo. Un bicchiere di Moscato verrà offerto dalla cantina Mondodelvino e, alle 22:30, sempre in piazza Duomo, si terrà lo spettacolo luminoso delle “Fontane danzanti”.

Nell’occasione si terrà un’iniziativa benefica. Il Borgo di San Lorenzo raccoglierà fondi, mettendo a disposizione bottiglie donate da amici e sostenitori, i cui proventi saranno devoluti a favore di Dynamo Camp, l’Ets che offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche.

Alle ore 17:00 il Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” propone “Depositi Aperti, speciale Festa di San Lorenzo”. La visita sarà dedicata alle piante delle Langhe, dal passato al presente. L’esperto museale condurrà i visitatori nei depositi dove sono conservate le collezioni naturalistiche che per motivi diversi non sono esposte nelle sale ma che costituiscono un fondamentale patrimonio scientifico a disposizione degli studiosi e degli appassionati. A seguire la guida accompagnerà i partecipanti in una passeggiata naturalistica lungo il fiume Tanaro.

Partecipazione al costo del biglietto del Museo.

Info e prenotazioni: Via Vittorio Emanuele II, 19 – Alba museo@comune.alba.cn.it

Il Museo Diocesano organizza alle ore 20:00, alle ore 21:00 e alle ore 22:00 delle suggestive visite guidate serali sul campanile della Cattedrale di Alba, per ammirare la città dall’alto.

La prenotazione è obbligatoria. www.visitmudi.it

Tutto il giorno sono previste, su più turni, le visite guidate con un archeologo professionista ad Alba Sotterranea, tre tappe del percorso archeologico cittadino più una tappa conclusiva al museo Eusebio, a cura dell’Associazione Ambiente Cultura.

La prenotazione è obbligatoria. www.ambientecultura.it

Per altre iniziative ad Alba e sul territorio, visita il sito dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nella sezione Eventi https://www.visitlmr.it/it

Sabato 10 agosto gli uffici comunali resteranno chiusi. Il mercato cittadino si svolgerà regolarmente.