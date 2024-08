Domani a Niella Tanaro, Musica sull’Aia con “Point of convergency”, album di debutto del Nugara Trio

Domani, domenica 4 agosto, alle 21, a Niella Tanaro, nell’ambito della ricca programmazione concertistica della XXX edizione di “Musica sull’Aia 2024 – Inter segetes nigella, inter areas musica”, la rassegna musicale a carattere culturale, che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese, l’aia della Cascina Berzide, in località Berzide, si animerà con “Point of convergency” album di debutto del Nugara Trio. Francesco Negri (piano), Viden Spassov (double bass) e Francesco V.

Parsi (drums) sono tre giovani musicisti provenienti da diverse città d’Italia, rispettivamente Genova, Torino e Firenze che si conoscono ai seminari di Nuoro Jazz 2021 dove, grazie a un provvidente colpo del destino, si ritroveranno insieme perché vincitori delle annuali borse di studio come migliori studenti. È la nascita dei Nugara Trio, che decidono di omaggiare il luogo della loro nascita e la magia della terra sarda con un nome derivato da Nùgoro, nome antico di Nuoro. La loro musica è frutto di un processo di creazione mai banale e a volte contraddittorio ma sempre in grado di raggiungere quel grado di equilibrio e di armonia che rende “Point of Convergency” un disco che vive di vita propria, e che si rinnova in ognuna delle sue 8 tracce. La rassegna proseguirà sempre a Niella Tanaro con altri tre appuntamenti in calendario giovedì 8, domenica 18 e mercoledì 21 agosto sempre alle 21.

“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro, Unione nazionale Pro Loco d’Italia-Pro Loco Piemonte e si tiene con il patrocinio del Comune di Niella Tanaro, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori).

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di Musica sull’Aia sono ad ingresso libero.