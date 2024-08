Il concerto delle Occitanas al lago Terrasole di Limone

Limone si prepara ad ospitare domenica 11 agosto il secondo appuntamento della rassegna musicale Note d’acqua al Lago Terrasole.

Ad esibirsi a bordo della zattera galleggiante a 1.750 metri di altitudine saranno le Occitanas, gruppo musicale unico nel panorama della musica d’oc.

Nato nel 2014 da un’idea del frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo, l’ensemble è formato da 13 musiciste che sorprenderanno il pubblico con le canzoni della tradizione occitana, con qualche incursione nelle danze dei Paesi Baschi, proposte con la voce calda e sincera di Michela Giordano sulle note di un mix di strumenti, da quelli tradizionali e classici, ad altri più particolari, come ghironde, organetti, galoubets, ukulele. L’intento è quello di creare un suono solido e coinvolgente, curato negli arrangiamenti e vario nella scelta del repertorio, senza rinunciare all’andamento energico e frizzante tipico dei suonatori occitani che un tempo animavano le feste nelle valli.

Lo spettacolo ha inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Di seguito i prossimi eventi in programma a Limone Piemonte.

Venerdì 9 agosto a Limonetto appuntamento alle 21 per una lezione di danze occitane a cura di Daniela Mandrile.

Sabato 10 agosto è in programma un’escursione al Colle Ovest del Sabbione (2.328 metri) con la guida Monica Dalmasso. Un itinerario di livello E (Escursionistico), immerso nel Parco Nazionale del Mercantour, adatto a chi possiede una buona attitudine all'attività fisica. Lungo il percorso, che prevede 500 metri di dislivello e circa 2 ore e mezzo di risalita, si potranno osservare bunker e trune, testimonianze della Seconda Guerra Mondiale.

Ritrovo alle 8.30 a Quota 1400, rientro previsto per le 15.30.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarponcini comodi, giacca antivento, occhiali e crema solare, borraccia e pranzo al sacco.

Costo: 15 euro; previste riduzioni per famiglie e ragazzi. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it. L’escursione verrà riproposta anche domenica 11 agosto nelle stesse modalità. In caso di non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, l'attività sarà proposta solo nella giornata di domenica 11 agosto.

A partire dalle 15.30 in Piazza del Municipio ci sarà un laboratorio per bambini “Alla scoperta dei materiali” a cura dell’Atelier delle meraviglie: un percorso sensoriale in cui i più piccoli potranno sperimentare i cinque sensi attraverso il gioco condiviso.

Sempre alle 15.30 presso la Chiesa di Sant’Antonio si terrà la presentazione del libro di Giovanni Giorgio Demaria “Mons. Antonio Riberi. Una vita al servizio della Chiesa universale (1897-1967)”, edito da Primalpe. Dopo i saluti del parroco di Limone Don Elio Dotto e del sindaco Massimo Riberi, don Michele Gazzola terrà una riflessione dal titolo “Il cardinale Antonio Riberi: una figura da riscoprire”. Seguiranno gli interventi dell’autore, di Gianfranco Armando, archivista senior presso l’Archivio apostolico vaticano, di Mons. Celestino Migliore, Nunzio pontificio a Parigi, e di don Sebastiano Carlo Vallati, Vicario Generale della Diocesi di Cuneo e Fossano. Seguirà la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Celestino Migliore nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

Alle 17 la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d'autore”. L’autrice buschese Marika Abbà presenterà il suo libro “La parete inviolata. La prima ascesa del versante Nord-Ovest del Monviso", edito da Fusta. Con lei dialogherà Nino Viale, che nel 1975 affrontò in discesa, per la prima volta in assoluto, la parete Nord del Monviso. Ingresso libero.

Alle 21 al Teatro Alla Confraternita appuntamento da non perdere per la terza tappa limonese della rassegna musicale “Accademie in valle”. Ad esibirsi sarà il Duo Pesce Fantino con il concerto “Un altro novecento: i virtuosismi del cuore”. Enrico Pesce e Alberto Fantino presenteranno la fisarmonica e il pianoforte in stili e sonorità che hanno attraversato tutto il secolo scorso, caratterizzandolo e arricchendolo di suggestioni magiche e spettacoli. Note malinconiche e fraseggi funambolici si alterneranno sulle tastiere dei due strumenti diventando un tutt’uno e offrendo uno spettacolo coinvolgente.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@limonepiemonte.it .

Sempre sabato 10 agosto a Limonetto sono previsti due laboratori di lettura per i più piccoli: alle 10 con Cinzia Ghigliano, illustratrice e fumettista, e alle 16 con Marco Tomatis, autore di narrativa per ragazzi. Entrambi gli appuntamenti si terranno presso l’Anfiteatro della frazione.

In serata la Proloco di Limonetto propone alle 19.30 una degustazione di agnolotti seguita alle 21 dal concerto di musica occitana della band “Raskas”. Info: prolocolimonetto@gmail.com .

Domenica 11 agosto alle 17 le sale della Biblioteca-Museo dello Sci ospiteranno, nell’ambito della rassegna “Incontri d'autore”, la presentazione del libro di Lamberto Giusti "Il ribelle", edito da PubMe. Lo scrittore cuneese presenterà il suo terzo romanzo incentrato sulla vicenda di Omar al-Mukhtar, il ribelle che combatté contro l’esercito italiano che occupava la Libia, colonia italiana dal 1912. Ingresso libero.

In serata, la Chiesa parrocchiale di San Pietro nel centro storico ospiterà alle 21 il concerto spirituale a cura dell’organista Paolo Bougeat.

A Limonetto, a partire dalle 16, pomeriggio di giochi e animazione per bambini con merenda.

Alle 21 la frazione propone una serata di cinema sotto le stelle con la proiezione del film del 2022 “Le otto montagne”, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e tratto dall'omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Ingresso libero.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it ).

Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it ).