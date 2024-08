Con l'auto esce di strada sulla Statale 231 al confine tra Magliano Alfieri e Govone

E’ stata portata in ospedale per accertamenti la donna che poco prima delle 13 di oggi, domenica 4 agosto, è stata involontaria protagonista dell’incidente verificatosi sulla Statale 231 a Magliano Alfieri, all’altezza della pizzeria ex Geko, oggi GustoLento Bistrot.

La donna, 37 anni, è finita fuori strada con la sua autovettura senza che il sinistro coinvolgesse altri veicoli. Immediata la richiesta dei soccorsi e l’arrivo sul posto del personale sanitario del 118, insieme a Vigili del Fuoco partiti dal distaccamento di Alba e a una pattuglia di Carabinieri giunti nella zona al confine con Govone dalla Stazione di Neive. La donna ha ricevuto le prime cure sul posto, dopodiché ne è stato disposto il trasferimento a Verduno per accertamenti.