Festival Accademie in Valle: alla Certosa di Pesio il concerto di Richard Galliano

Un concerto straordinario in un luogo straordinario. Richard Galliano presenterà anche alcuni brani dal nuovo album “Rhapsody in Blue”, recensito dal “Time” tra i migliori 5 album dell’anno. La fama di Galliano oltrepassa le montagne e dilaga ovunque, ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo e ascoltarlo in “solo” nell’atmosfera magica della Certosa di Pesio sarà un esperienza unica per i 340 fortunati spettatori che sono riusciti a prenotarsi in tempo, il concerto è Sold Out da giorni.