Cervasca, si cerca aiuto per cagnolina affetta da tumore. L'associazione 'Il gattoperte': "Proviamo a salvarla"

"Questa cagnolina ha bisogno del nostro/vostro aiuto. Vorremo provare a salvarla". L’associazione 'Il gattoperte', con sede a Cervasca, che opera in aiuto agli animali, lancia una raccolta fondi per poterla aiutare.

Dopo la segnalazione, da parte di una vicina, la cagnolina è stata portata dal veterinario nelle condizioni che si vedono in foto, con larve che le divoravano l'occhio. Curata per la grave lacerazione al muso provocata dai parassiti, si è scoperto che ha un tumore alla mammella.

“Per questo vorremmo provare a salvarla, per questo vi chiedo aiuto”- afferma la presidente dell'associazione animalista Patrizia Falco - Se siamo in tanti, basteranno pochi euro cadauno, per sostenere le spese".

Tel: 340 635 0403 ilgattoperte odv. Per donazioni satispay 3406350403 oppure attraverso l’ Iban della associazione.

"Grazie di cuore da parte di questa dolcissima cagnolina".