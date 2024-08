Magia sotto le stelle: le serate della Cantina La Torre di Castel Rocchero regalano un'esperienza tra vini pregiati e le melodie di Fabrizio De André

La Cantina La Torre di Castel Rocchero prosegue l’incantevole ciclo di serate tematiche, immerse nella quiete suggestiva dei suoi vigneti. Qui, tra filari di viti e un cielo punteggiato di stelle, profumi avvolgenti e sapori autentici si uniscono per creare un’esperienza sensoriale unica.

Queste serate rappresentano un’opportunità imperdibile per vivere emozioni indimenticabili, incorniciate da un’atmosfera romantica e da un’energia magica.

Ogni evento non è solo un momento di convivialità, ma anche una storia da assaporare e raccontare.

Il prossimo incontro è fissato per giovedì 8 agosto e sarà un tributo speciale a Fabrizio De André. Ad allietare la serata sarà il bravo cantante Christian Gullone, che interpreterà alcune delle canzoni più celebri del cantautore genovese. Per arricchire ulteriormente l'evento, il giornalista Claudio Porchia presenterà il menù e condividerà una riflessione interessate sui riferimenti floreali presenti nelle liriche di De André, offrendo una nuova prospettiva sulla sua arte.

Gli chef Alessio e Giovanna hanno preparato un interessante menù per accompagnare gli ospiti in un viaggio emozionale attraverso i gusti ispirati alla musicalità delle canzoni dell’artista.

La serata inizierà con deliziose Acciughe fritte servite con una giardiniera fatta in casa, un riferimento alla canzone "Le acciughe fanno pallone". Si proseguirà con la prelibatezza delle Lasagnette al ragù bianco e la tradizionale Cima alla Genovese, piatti che promettono di far vibrare le corde del palato. Infine, per chiudere in dolcezza, saranno servite le Rose di sfoglia con pesca e marmellata di Rosa, un dessert che incanta con la sua eleganza e delicatezza.

Per completare questo viaggio gastronomico, il sommelier Edoardo Cavallotto ha selezionato una raffinata e curata di vini in abbinamento: Acqui Brut Rosè Docg, un Barbera del Monferrato frizzante Dpc e il dolce Brachetto d’Acqui Docg, perfetti per esaltare i sapori dei piatti proposti.

“L'attesa per la vendemmia – spiegano dal Team La Torre - è un momento di grande eccitazione per noi viticoltori. I nostri vigneti sono il cuore della nostra attività, luoghi in cui trascorriamo lunghe ore di duro lavoro per prendere cura delle nostre viti e garantire che producano uva di alta qualità. Le cene fra i filari sono una tradizione che ci lega profondamente alla nostra terra, un’occasione per osservare l'uva maturare e sentirci parte di questo ciclo magico della natura”.

Costo a persona tutto incluso 75 euro a persona

Info e prenotazioni 380.6581687

Mail: info@cantinalatorre.com