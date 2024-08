Ceresole d'Alba, aperte fino al 31 agosto le iscrizioni per i servizi scolastici comunali

Sono aperte, fino al 31 AGOSTO, le iscrizioni ai servizi scolastici comunali.

MENSA SCOLASTICA

Anche per il prossimo anno scolastico 2024-2025 il servizio della Mensa Scolastica sarà gestito dalla ditta SCAMAR s.r.l. che preparerà i pasti per tutte le scuole ceresolesi, dal micronido alla scuola secondaria di primo grado, nella cucina della Scuola dell’infanzia Artuffi. Tutti i bambini, dunque, potranno usufruire di pasti freschi e cucinati in locali adiacenti ai refettori

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai genitori dei bambini frequentati tutti gli ordini, compresi i bambini del micronido, sul portale https://ceresoledalba.ristonova.it/portale. L’iscrizione va effettuata sia da chi era già iscritto lo scorso anno, sia da chi usufruisce per la prima volta del servizio, seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/servizi/studiare-c/mensa-scolastica-100-145-1-b29b702e42c9cab3f112fd81127177fdSi comunica che, come previsto dal Decreto semplificazione e innovazione, a partire dal 1 ottobre 2021, l'accesso al portale è consentito solo tramite SPID.

Chi non fosse in possesso di SPID può attivarlo gratuitamente mediante lo Sportello digitale aperto nella giornata di martedì 27 agosto presso la Sala Anziani del Comune di Ceresole d’Alba dalle ore 9.00 alle 12.00.In riferimento a richieste di diete particolari (ivi incluso il pasto in bianco), si precisa che verranno elaborate solamente diete la cui richiesta sarà seguita da certificato medico e, pertanto, dovute a motivi di salute o diete etico-religiose. Per la conferma e l’abilitazione delle diete sanitarie ed etico-religiose, i relativi certificati andranno inviati all’indirizzo nutrizionista@scamarsrl.it.

Il menù è in fase di elaborazione a seguito di nu ove disposizioni impartite dall'ASL e sarà pubblicato al seguente indirizzo: https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/servizi/studiare-c/mensa-scolastica-100-145-1-b29b702e42c9cab3f112fd81127177fdIl costo del singolo pasto per le famiglie è stabilito in 6,20 €.Al costo del pasto a carico delle famiglie è già stata applicata una riduzione per effetto della compartecipazione alla spesa che il Comune ha scelto di applicare per non far gravare interamente sulle famiglie l’aumento dei prezzi che in questi anni ha determinato un significativo incremento del costo della vita.

SERVIZI DI PRESCUOLA, DOPOSCUOLA, PRESCUOLA DELL’INFANZIA, DOPOSCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLABUS, PEDIBUS

Le iscrizioni a tutti i servizi dovranno essere effettuate in modalità online accedendo tramite SPID o CIE allo Sportello online del Comune di Ceresole d’Alba al seguente indirizzohttps://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClie nt.Aspx?CE=crsldlb727&IDGruppoSelez=4668

Tutti i servizi, ad eccezione del servizio pedibus che verrà avviato il 2 ottobre e del servizio di doposcuola dell'infanzia che sarà attivato il primo giorno di scuola a tempo pieno, saranno attivi dal giorno 9 settembre.I servizi di pre e dopo scuola e scuola dell’infanzia saranno gestiti dalla cooperativa LUNETICA di Bra e saranno attivati con un minimo di dieci iscritti per giorno.

PRESCUOLA

Il servizio di prescuola si svolgerà dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.20 fino all’orario di inizio delle lezioni nei locali scolastici.

DOPOSCUOLA

Il servizio si svolgerà nelle aule scolastiche site nel seminterrato con inizio al termine delle lezioni e fino alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

PRESCUOLA DELL’INFANZIA

Il servizio si svolgerà nei locali della scuola dell’infanzia Artuffi dalle ore 7.30 fino alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì.

DOPOSCUOLA DELL ’INFANZIA

Il servizio si svolgerà nei locali della scuola dell’infanzia Artuffi dalle ore 16.00 fino alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.Il giorno 26 agosto alle ore 18.00 presso il Salone Mubatt si terrà una riunione di presentazione della cooperativa Lunetica e dei servizi di prescuola dell’infanzia, doposcuola dell’infanzia, prescuola e doposcuola.

SCUOLABUS

Il Comune garantisce il servizio nel rispetto della normativa regionale.Il tragitto verrà definito al termine delle iscrizioni e le famiglie riceveranno indicazioni sugli orari di prelievo e consegna dei figli.I bambini che saranno trasportati con il primo giro possono usufruire del servizio di prescuola a carico del Comune, previa iscrizione.

PEDIBUS

Il Comune sta lavorando anche all’attivazione del servizio pedibus. Chiediamo alle famiglie di procedere con l’iscrizione. Ulteriori informazioni verranno fornite successivamente.