Alba, dal 30 agosto la mostra "Essenza Rituale" tra natura e spiritualità

Cristina Saimandi trae ispirazione dallo studio scientifico della natura, sviluppando una ricerca artistica bio(po)etica che esplora i processi della Madre Terra e il comportamento umano. La sua abilità nel padroneggiare vari mezzi espressivi, dal disegno classico alla land art, dalla pittura su porcellana all'elaborazione dei suoni, si manifesta in opere che intrecciano materiali e suoni. Per "Essenza Rituale", Saimandi presenta un’installazione che si estende orizzontalmente nello spazio, con forme cilindriche di diverse altezze che emergono da un’acqua color rosso vivo. Volti umani sofferenti affiorano, interconnessi da un canto evocativo e rituale, compiendo un ultimo sforzo vitale per preservare una goccia d’acqua incontaminata. Questo simbolo rappresenta la vita, la purezza e l’essenza dell’umanità. L'opera, intitolata "Custodi d’acqua", diviene un rito dedicato al riequilibrio tra l’intelligenza umana e quella naturale, creando un’esperienza spirituale e riflessiva sull’armonia tra materia e spirito, elementi imprescindibili per l’unità dell’esistenza.

Martina Gagliardi presenta "Anima Raccolta II", un’installazione site-specific realizzata in tessuto non tessuto (tnt), sospesa per oltre 10 metri all'interno del Coro. L'opera si compone di cinque veli semitrasparenti, dipinti con la tecnica del frottage, che raccontano memorie di vita intima e quotidiana attraverso una narrazione simbolica. I veli svelano una serie di frammenti grafici: pitture in negativo di oggetti dismessi, trovati in contesti mercantili e agricoli. Elementi come assi e cassette interagiscono, creando un nuovo tessuto simbolico. L’utilizzo di materiali al limite della decomposizione diventa un mezzo per esplorare temi di memoria, fragilità e speranza. Gagliardi trasforma queste memorie materiali in un segno sacro, simile a un'impronta sulla sindone, rendendo visibile ciò che solitamente è transitorio. L’opera diventa una raccolta di anima e poesia che fissa in modo indelebile l’essenza della materia, ricordandoci che l'arte umana può testimoniare la permanenza e la continuità della vita.