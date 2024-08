Altre due serrande abbassate a Mondovì Breo: chiusi Intimissimi e Calzedonia

Si sono spente a fine luglio le vetrine di Intimissimi e Calzedonia a Mondovì Breo. Le due attività sono state trasferite nei punti vendita delle due catene presenti all'interno della galleria commerciale di Mondovicino.

Altre due serrante abbassate nel centro storico che, dopo più di quindici anni, vede andar via anche i due noti marchi di intimo.

Diverse le motivazioni che, in questi ultimi anni, hanno portato i commercianti ad abbassare le serrande, ma sono cambiate anche le abitudini dei consumatori che, molto spesso, si affidano all'e-commerce e non al negozio di vicinato.

Una crisi generale che deve essere combattuta con un'inversione di tendenza. E, in questo senso, per ravvivare le vetrine sfitte di Breo, oltre una trentina, l'AscCom monregalese ha realizzato l'iniziativa "Vetrine vive", per rendere più accattivanti i locali vuoti e nel contempo rendere più colorato e bello il centro, con vetrofanie dedicate alle attrazioni turistico e culturali del territorio.

L'amministrazione, dal canto suo, ha poi approvato, lo scorso aprile, una misura a sostegno di chi vuole aprire una nuova attività, ovvero l'esenzione per tre anni dal pagamento della TARI.

A fine agosto, poi, anche la libreria “Lettera 22”, lascerà corso Statuto. In questi giorni sui social l’appello dei titolari che, dopo 8 anni, per motivi personali chiudono l’attività: “Se qualcuno fosse interessato a rilevare l’attività, siamo pronti a venirgli incontro, ci dispiace molto lasciare questo angolo della città spoglio di libri”.

Un angolo, quello di corso Statuto 35, dove i libri non sono mai mancati perché prima c'era la storica "Biblos" mentre, nella porta accanto, quando ancora la musica era lontana da internet, si potevano acquistare cd e dvd da "Veco".

Speriamo che nei prossimi mesi almeno alcune di queste vetrine, che affacciano sulla strada che attraversa il cuore cittadino, possano ospitare nuove attività.