Vendemmia 2024: "Sarà un'annata buona, ma la pioggia ha portato molte malattie fungine"

"Classica, vecchio stile". Il direttore del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Andrea Ferrero, usa termini moderati e un po'vintage' per definire le previsioni della vendemmia 2024. "Possiamo dire, che anche se manca ancora tutto agosto, in assenza di fenomeni temporaleschi traumatici importanti, sarà una stagione in linea, sia a livello di quantità, che quantità simile agli anni scorsi. Anche se ovviamente ci saranno differenze da zona a zona, e bisogna comunque ragionare giorno per giorno".

La protagonista nel 2024 è stata la pioggia con impatti ambivalenti: "Sicuramente le precipitazioni hanno permesso una rigenerazione vitale, a differenza del 2023 che era stato caratterizzato dalla siccità. Ciò ha favorito lo sviluppo di nuova vegetazione sulla vite, che potrebbe significare una maggior qualità delle uve. La pioggia ha portato anche al proliferare di fitopatie e di malattie fungine, soprattutto la peronospora che ha colpito in modo radicale, ma i nostri viticoltori erano preparati. Per quanto riguarda la raccolta a fine agosto si partirà con le uve da spumanti e poi da fine settembre si proseguirà con i Nebbioli. I segnali sono buoni, sperando anche che ci siano fenomeni estemporanei come le grandinate: quella di venerdì che ha colpito La Morra, Novello e Barolo non ha provocato danni particolari".