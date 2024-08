A Tarantasca è tornato "Giochi dei Rioni"

Si sono disputati sabato 3 agosto a Tarantasca i “Giochi dei Rioni” esperienza di competizione, divertimento e comunità che ha coinvolto e divertito pubblico e partecipanti.

Organizzato da GET (Gruppo Eventi Tarantasca), neo affiliato ACLI, negli spazi all’aperto del centro sportivo, l’evento ha visto sfidarsi le compagini dei quattro rioni del paese: Borgo Quaranta, Borgo Frazioni, Borgo Nuovo e Borgo Centro.

È stato proprio quest’ultimo a spuntarla al termine di una serie di giochi di abilità come il “lancio dell’uovo”, la “maglia bagnata”, la “grondaia d’acqua” e molti altri.

Anche i bambini più piccoli sono stati coinvolti nella festa, con la realizzazione dei disegni e dei loghi dei vari rioni, stemmi riportati sulla tela delle bandiere e mostrati durante la sfilata.

L’evento si è concluso con una cena in allegria.

GET affiliata ACLI è stata fondata da alcuni residenti locali, ha come presidente Massimo Garnero e si dedica a realizzare eventi, manifestazioni e appuntamenti per promuovere l’aggregazione e la comunità tra le famiglie e i giovani del paese, in autentico spirito aclista.