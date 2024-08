In partenza la terza edizione di Onde Frix a Magliano Alfieri

Al campo sportivo di Magliano Alfieri, venerdì 9 e sabato 10 agosto si svolgerà la manifestazione musicale Onde Frix, due giorni di festa per ricordare Matteo Cane, giovane scomparso a soli 20 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla A1 nei pressi di Felizzano, il 21 gennaio del 2022.

La coraggiosa reazione della famiglia e degli amici ha portato ad un profondo legame in memoria di Matteo, grande appassionato di musica e promettente DJ. La mamma, Maria Ferrero, ha partecipato alcuni giorni fa alla trasmissione radiofonica “Marcello Press” su Radio Alba, raccontando con emozione come Onde Frix sia un momento di aggregazione giovanile che va aldilà di un semplice evento, ma contenga valori importanti sul senso della vita, sull’amicizia e sull’importanza della vicinanza e della comunità.

Come si legge nella pagina Instagram dell’evento www.instagram.com/ondefrixodv, sul palco si alterneranno 8 gruppi live e ci sarà un lungo DJ set che sicuramente sarebbe piaciuto a Matteo.

In palio per le Band alcuni premi, con molto divertimento e buon cibo per tutti.

Onde Frix è resa possibile grazie alla collaborazione e al contributo di Pro Loco e Protezione Civile di Magliano Alfieri, dei Volontari del Soccorso di Canale, dei Donatori di Sangue FIDAS e AVIS, dei Ragazzi per la Riduzione del Rischio, del Comune e degli Amici del Castello di Magliano Alfieri.

Sul sito https://ondefrix.wordpress.com/ tutte le info.