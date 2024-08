Torre San Giorgio: nuovi servizi scolastici per le famiglie a partire da settembre

Una grande novità arriva per le famiglie di Torre San Giorgio: a partire da settembre, la scuola dell’Infanzia, in collaborazione con il Comune, amplierà i propri servizi per rispondere alle esigenze sempre più crescenti del territorio.

Il personale qualificato della scuola materna garantirà un servizio di doposcuola completo per gli alunni della scuola primaria, dalle 14 alle 17.

I bambini potranno svolgere i compiti in un ambiente sereno e sicuro, con il supporto degli educatori. I locali della scuola elementare, messi a disposizione dal Comune, che sosterrà anche i costi tra cui quello del riscaldamento.

Sebbene sarà data priorità alle famiglie residenti a Torre San Giorgio, il servizio di doposcuola è aperto a tutti, senza distinzione. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di venire incontro alle esigenze delle numerose famiglie che, pur abitando in altri comuni, hanno scelto di far frequentare la scuola elementare di Torre San Giorgio ai propri figli perché lavorano nel cosiddetto“distretto artigianale” del paese.

Per chi avesse bisogno di usufruire del servizio sarà possibile richiedere una copertura completa, dalle 7,30 alle 17, con incluso il servizio mensa per il pranzo preparato dalla cuoca dell'asilo nella cucina interna.

In questo modo, le famiglie potranno conciliare più facilmente gli impegni lavorativi con la cura dei propri figli.

L’annuncio si somma a un'altra importante novità riguardante l'apertura della ‘sezione nido’, che accoglierà i bambini dai 6 mesi ai 3 anni. Questa nuova offerta permetterà alle famiglie con bambini piccoli di usufruire di un servizio educativo di qualità fin dalla tenera età.

"Con questo progetto – spiegano dalla scuola e dal Comune – vogliamo creare un punto di riferimento per le famiglie di Torre San Giorgio, offrendo loro un'ampia gamma di servizi educativi.

Si chiude così un cerchio che permetterà di concentrare attorno ad un'unica realtà tutti i servizi di assistenza a favore delle famiglie.

Un percorso di collaborazione che nasce per contenere gli effetti della riduzione della natalità (che si fa sentire anche a Torre San Giorgio, con la contrazione delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia) ed è finalizzato a supportare ad ampio spettro i genitori che lavorano, con un'ospitalità ampia e servizi sempre più a misura di famiglie”.

Per info e iscrizioni: 328-7404357, scuola.maternatsg@gmail.com