Tunnel di Tenda, Manassero: “Aggiornamenti più puntuali, senza dover salire al colle”

“Prendiamo atto dello slittamento ulteriore della fine lavori e dell’apertura del tunnel, annunciato per fine anno. La realizzazione non è in mano a noi, però continuiamo a chiedere al Commissario straordinario aggiornamenti regolari e puntuali su quello che avviene nel cantiere Edilmaco, anche senza dover salire al Tenda per averli”.



Scrive così Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, in un post sulle sue pagine social istituzionali a commento dell’incontro occorso lunedì 5 agosto a Limone Piemonte, al tanto discusso cantiere. Nel corso dell’incontro l’ingegner Nicola Prisco - dirigente Anas e commissario straordinario – ha illustrato il nuovo cronoprogramma, che vede la fine dei lavori entro il 15 novembre prossimo e, successivamente, un mese per i collaudi. Entro il 15 dicembre, quindi, verifiche concluse e riapertura al traffico per fine anno.



Prima della sindaca anche il presidente della Provincia Luca Robaldo ha detto la sua sull’incontro: “Nella vita preferisco fidarmi e restarci male che essere diffidente e vivere male. Ammetto, però, che questa situazione mette duramente alla prova le mie abitudini” ha commentato, annunciando anche un incontro del Comitato di monitoraggio per il prossimo settembre, quando dovrebbero essere terminati i lavori d’installazione del ponte sul rio della Cà.



“Sono salita al Colle di Tenda per incontrare, insieme ai colleghi del Comitato di monitoraggio, il presidente Cirio e la giunta regionale che si erano riuniti a Limone – prosegue Manassero nel post -. Bene la notizia data dal presidente Cirio sui ristori: ho fatto presente che è tutto un territorio, da Limone al capoluogo, che risente della chiusura prolungata del Tenda. Sarà utile, in collaborazione con la Camera di Commercio, identificare criteri chiari ed efficaci con cui definire le modalità di distribuzione dei ristori”.



“La proposta di riapertura del Tenda bis nel doppio senso di marcia in base allo studio del Politecnico di Torino è utile ma resta il fatto che, una volta finiti i lavori, il tunnel funzionerà a senso unico alternato – conclude la sindaca -: questo ci riporta alla partenza di questo interminabile progetto. Il destino del traforo storico va affrontato al più presto”.