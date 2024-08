Dronero, perde il controllo dell'auto e finisce contro la facciata della chiesa

Ci sono ancora i segni sull’asfalto e sull’angolo della facciata della chiesa. Un rumore assordante, lo scoppio degli airbag e molto spavento ieri a Dronero quando, intorno alle ore 14, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro l’edificio religioso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del servizio 118. In quel tratto di strada lo spazio è molto ristretto e nell’urto fortunatamente non sono state coinvolte altre autovetture o persone. Il conducente non ha riportato lesioni significative: non è stato necessario il trasporto in ospedale.