Bra: cinema all’aperto e Multivisione a Ferragosto

L’estate a Bra non va in vacanza. Continua il calendario di eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con numerose realtà del territorio.



Giovedì 15 agosto ultimo appuntamento con l’apprezzata rassegna del “Cinema all’aperto”, che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione – spesso da tutto esaurito – per ognuna delle serate dedicate al meglio della filmografia italiana e internazionale. Alle 21.30, nel Cortile di Palazzo Traversa, si proietta “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì, con Sabrina Ferilli, Laura Morante e Christian De Sica. La commedia è il seguito dell’acclamato “Ferie d’Agosto” del 1996, film cult David di Donatello, e vede il ritorno a Ventotene delle due famiglie di villeggianti, i Molino e i Mazzalupi.

Ingresso a 3 euro, posti limitati.



Prima della proiezione del film (dalle 20.30 alle 21.15) sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita alle collezioni del museo, con focus su “I ritratti e i volti nelle collezioni del Palazzo”. Per partecipare al tour “Cinema e Museo” è necessaria la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate. Sempre giovedì 15 agosto, alle 21 nel cortile del Museo civico di Storia Naturale “Craveri”, tornano le “Emozioni della Multivisione”, tradizionale e affascinante appuntamento del Ferragosto a Bra, tra musica e immagini. Nove le opere in programma, tutte realizzate da autori italiani, che tratteranno dei temi più diversi, dalla natura allo sport, dal grande cinema al mondo delle due ruote. A curare l’evento Roberto Tibaldi, titolare dello studio Immaginare di Bra. Qui il programma completo della serata braidese. Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala conferenze del centro culturale “G. Arpino”, in largo della resistenza. Ai Giardini della Rocca “Ettore Molinaro” prosegue tutti i sabato sera, fino al 24 agosto, il Tango ai Giardini, tradizionale appuntamento di spettacolo e danza all’aria aperta, dalle ore 21. In viale Madonna Fiori fino al 30 agosto tutti i venerdì sera ballo liscio con l’”Estate...a Bra”. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune chiamando lo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. (em)