Ceva, la proposta del consigliere di minoranza Paolo Marsilio: "Riqualifichiamo la zona del parco Perlasca"

Sarà probabilmente oggetto del prossimo consiglio comunale la proposta del consigliere di minoranza Paolo Marsilio che chiede all'amministrazione di riqualificare l'area del parco Perlasca.

"L'area - spiega Marsilio - necessita di riqualificazione dell’impianto di illuminazione lungo tutto il percorso adiacente i campi da tennis e parte del caseggiato della bocciofila, oltre al parco stesso. La zona, inoltre, è interessata da una viabilità pedonale che i cittadini percorrono sia nelle ore diurne che notturne. Sarebbe importante fornire un’adeguata illuminazione per abbellire, rendere fruibile e sicura l’area in ogni momento della giornata".

"Si richiede inoltre - prosegue - di predisporre una progettualità ed una conseguente realizzazione impiantistica per la scenografica illuminazione della torre dell ‘ex Ilsa che di fatto rappresenta una parte importante della nostra città e consentirebbe di dare il giusto risalto alla storicità dell'area ed alla sua importanza storico culturale. Si potrebbe in questo modo anche riservare una targa con didascalia sulla data dell'insediamento del sito produttivo dell'epoca. Per il finanziamento delle proposte su esposte, si chiede un’opportuna variazione di bilancio per creare il capitolo nell’avanzo libero e preventivamente l’impegno di indirizzo del Consiglio Comunale".