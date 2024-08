Lo scrittore Nicolas Crunchant presenta a Casteldelfino "Il Mistero del Falco Pellegrino"

Sabato 10 agosto, alle 17,30, si terrà un nuovo appuntamento letterario organizzato da “Alevè Libre” al centro polifunzionale delle ex Casermette di Casteldelfino. L'evento vedrà protagonista Nicolas Crunchant, autore francese di successo, conosciuto per aver creato il personaggio di Frank Verbier, il guardaparco al centro di romanzi gialli come “Delitti alle Traversette”, “Appuntamento fatale al Clot Sablè” e “Predatori del Monviso”.

In questa occasione, Crunchant presenterà il suo nuovo libro tradotto dal francese in Italiano, “Il Mistero del Falco Pellegrino” il primo thriller naturalista del Queyras.

Durante l’incontro, l'autore dialogherà con Tiziana Gallian, esplorando i temi del suo ultimo lavoro.

“Il Mistero del Falco Pellegrino” introduce un nuovo investigatore, un ornitologo, coinvolto in un’indagine su misteriosi traffici e morti sospette che si verificano tra il Colle dell’Agnello e il Queyras.

Il romanzo promette di offrire una nuova affascinante avventura per gli amanti del genere giallo, ambientata in alta montagna

Nicolas Crunchant, classe 1971, è una figura poliedrica che combina la sua passione per la natura con il talento letterario. Guida naturalistica e scrittore, Crunchant è dal 2020 anche sindaco di un Comune francese alle pendici del Monviso, e vicepresidente della riserva naturale che lo circonda.

È autore di due celebri serie di romanzi gialli pubblicate dalle Editions du Queyras: il ciclo delle inchieste del professor Charlier, iniziato con “Le vol du faucon” (2011) e proseguito con “L’automne des bouquetins” (2013) e “La guerre de tétras” (2017), e le avventure di Franck Verbier, raccontate in “Mortelle Traversette” (2015), “Hors sentier fatal” (2018) e “Les pilleurs du Viso” (2019).

Tra le sue opere non di narrativa, spiccano “Fort Queyras, 700 ans d’histoire” (Ed. du Queyras 2008) e “J’ai écouté les Alpes”. “1500 km à pied pour comprendre le cataclysme” (Laperouse, 2020).

In Italia, i suoi romanzi “Delitti alle Traversette” (2020), “Appuntamento fatale al Clot Sablé” (2021) e “I predatori del Monviso” (2022) sono stati pubblicati con successo da Fusta Editore.

L'evento, ad ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Casteldelfino, dalla Pro loco e dal Parco del Monviso, ed è reso possibile grazie al supporto di BS Assicurazioni Saluzzo Savigliano Pinerolo.