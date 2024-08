Bibione, la perla del Mare Adriatico

Situata sulla splendida costa veneta, Bibione offre agli amanti del mare molto più di semplici vacanze balneari. Questo luogo rappresenta una combinazione perfetta di natura, avventura e relax, in grado di soddisfare ogni tipo di turista.

I punti di forza della località: la spiaggia e la natura circostante

, con sabbia finissima: questa è la caratteristica principale della cittadina. I fondali bassi e sicuri creano un ambiente ideale per le famiglie con bambini, i quali possono giocare spensierati mentre gli adulti si rilassano sull'arenile, attrezzato con ombrelloni, lettini e servizi di qualità.

Non a caso, a Bibione sono state assegnate sia la prestigiosa Bandiera Blu, per la pulizia del mare, sia quella Verde, un riconoscimento dedicato alle località marine family-friendly.

Nello sfondo della località si estendono meravigliosi spazi naturali, vere e proprie oasi di pace avvolte dal verde della laguna e delle pinete. Qui è possibile godersi escursioni a piedi o in bicicletta, esplorando i percorsi che si snodano tra panorami mozzafiato, canali lagunari e i tradizionali "casoni" dei pescatori, costruzioni simbolo del territorio. Immancabile una gita in kayak alla scoperta delle antiche valli da pesca oggi diventate un’oasi naturalistica!

Per gli avventurieri, le opportunità non mancano. Attraverso i 30 chilometri di piste ciclabili, si può raggiungere la foce del fiume Tagliamento, con aree di grande valore naturalistico come le dune sabbiose o le zone umide, popolate da specie rare di uccelli, rettili e piante. Un'altra meta imperdibile è il Giardino Mediterraneo, che protegge la biodiversità costiera.

Dopo l'avventura, nulla di meglio che un bagno nelle Terme di Bibione, il paradiso del relax. Le acque termali, ricche di proprietà curative, sgorgano dal sottosuolo a 52°C e alimentano piscine interne ed esterne. Si tratta di un'esperienza rigenerante, ideale per coppie in cerca di romanticismo.

Che si viaggi con la propria dolce metà, da soli o con tutta la famiglia, Bibione offre una vacanza indimenticabile, moderna e rispettosa della natura.

Associazione Bibionese Albergatori: tutto su Bibione

Bibione è anche sinonimo di intrattenimento, con: concerti, spettacoli di danza, proiezioni di film all'aperto e serate a tema legate alla tradizione enogastronomica locale.

Per non perdersene neanche uno durante il proprio soggiorno, l'Associazione Bibionese Albergatori è una risorsa fondamentale. Infatti, mostra tutti gli eventi in programma nella località. Infine, permette di prenotare strutture ricettive di ogni tipo, dagli hotel per coppie e famiglie agli Aparthotel, un mix tra albergo e appartamento.