Domenica a Terme di Valdieri si installa il defibrillatore acquistato grazie all'evento “Passi nel Kuore”

Domenica 11 agosto alle ore 11 verrà inaugurato il nuovo DAE al Centro Visite del Parco a Terme di Valdieri.

Il defibrillatore è stato acquistato grazie ai fondi raccolti con la prima edizione di “Passi nel Kuore”, iniziativa che si è svolta domenica 21 luglio. Un evento sportivo e conviviale - organizzato in memoria di Piero Gilli, Luca Borgoni e Giulia Lo Forte - che ha permesso di rinnovare l'adesione al progetto BattiKuore con una corsa/camminata benefica finalizzata all'acquisto e installazione di dispositivi DAE.

“Contiamo di riproporre la camminata il prossimo anno per mettere altri defibrillatori in valle Gesso o in altri comuni che vogliano aderire a questa importante iniziativa per la cardioprotezione del territori - commenta soddisfatto il sindaco di Valdieri Guido Giordana -. Il dispositivo che verrà installato in Regione Terme sarà in particolare a servizio del Soccorso Alpino che ha la sede lì vicino”.