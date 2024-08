Luci alla Ribalta: a Piasco le canzoni di Battisti e Dalla

Nuova ed importante attività per il Gruppo Intercomunale AIDO di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita che con il sostegno del Centro Servizi del Volontariato di Cuneo e la collaborazione operativa di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo metterà in scena a Piasco una cover di brani "made" Battisti/Dalla" grazie all'abilità musicale della band "Luci alla Ribalta Project".

"Siamo davvero contenti di aver raccolto lo stimolo della realtà di coordinamento associativo provinciale e di scendere in piazza con due mostri sacri della musica leggera italiana e proprio grazie alle note di questi due cantautori con una band "d'autore" potremo stimolare una riflessione su un gesto di grande generosità, d'amore verso i tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto" - dice visibilmente soddisfatta la giovane Presidente di AIDO "del marchesato" Matilde Massardi a cui fà eco il Presidente Provinciale AIDO di Cuneo Enrico Giraudo - "Diverse saranno le tappe di questo spettacolo che grazie all'impegno dei Gruppi Intercomunali AIDO sarà riproposto su più aree del territorio della Granda e lo start up a Piasco viste le mie origini, non può che rendermi pienamente soddisfatto con la speranza di raccogliere tante espressioni ad un SI alla vita".