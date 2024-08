A Valdieri inaugura la mostra sulla principessa Mafalda di Savoia

Sarà ospitata nella Sala Consiliare del Comune di Valdieri la mostra dedicata alla Principessa Mafalda di Savoia organizzata dall'Associazione Internazionale Regina Elena, in collaborazione con il Coordinamento Sabaudo e il Centro Studi "Principessa Mafalda".

L'inaugurazione si terrà domenica 18 agosto alle ore 12.45 in Municipio, nell'ambito della XXXV Festa di Sant'Elena a Sant'Anna di Valdieri, dopo la S. Messa celebrata dal Vescovo di Cuneo e Fossano, Mons. Piero Delbosco, alla presenza del principe Sergio di Jugoslavia, dal 1994 presidente Internazionale del Sodalizio apolitico e apartitico intitolato alla "Regina della Carità", fondato nel 1985 in Francia.

Figlio della principessa Reale Maria Pia di Savoia, presidente onorario da 30 anni, il principe Sergio è fedele alla giornata annuale a Sant'Anna e a Valdieri in ricordo dell'amata bisavola.

La mostra permette al pubblico di ammirare molti documenti e la copia del busto offerto nel 2020 alla Scuola "Principessa Mafalda" di Roma dall'Associazione Internazionale Regina Elena Odv, e sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto nei giorni e orari di apertura del Comune.

La mostra sulla "Principessa Martire" è già stata allestita quest'anno al Castello Provana di Collegno, inaugurata il 26 maggio, e seguiranno altre iniziative sia in Piemonte che in altre città italiane, nizzarde e savoiarde, per ricordare l'80° anniversario della morte di Mafalda di Savoia nel campo di sterminio di Buchenwald il 28 agosto 1944.