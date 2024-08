SportAbili Alba compie 20 anni: una mostra fotografica celebrerà "una passione senza barriere"

"Lavoriamo costantemente - spiega la dirigenza - per permettere a tutti di sperimentare la gioia e i benefici dell'attività fisica. Non solo organizziamo corsi e attività con istruttori specializzati, ma ci impegniamo anche a trovare gli spazi adatti dove i suoi atleti possano praticare il loro sport preferito. Le discipline offerte sono numerose e includono equitazione, calcio, basket, tennis, danza, sci, nuoto, vela, rafting, handbike e trekking. Questa vasta gamma di attività garantisce che ogni atleta possa trovare il proprio posto e il proprio modo di brillare ".

L’obiettivo primario dell’associazione, che ha la sede in via Fontanassa a Roddi, è quello di garantire a tutti la possibilità di vivere momenti di condivisione, di agonismo o di puro divertimento attraverso lo sport.

Vent'anni e non sentirli. L'energia, la passione, i progetti da portare avanti sono ancora tanti, come se il tempo si fosse fermato. Dal 2004, SportAbili Alba si dedica a garantire pari opportunità di crescita personale e integrazione sociale attraverso lo sport. Il motto d'altronde è chiaro: “ Se posso fare questo, posso fare tutto ”.

Per celebrare l'importante anniversario dei 20 anni, SportAbili inaugurerà, il prossimo 6 settembre, alle ore 18.30 la mostra fotografica “Vite a Colori”. Questa esposizione rappresenta un focus visivo sullo sport praticato dalle persone con disabilità, raccontando storie di sfida, perseveranza e successo attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. La mostra sarà ospitata nella Cantina L’Astemia Pentita, che si trova a Barolo, in via Crosia 40. Un luogo anticonformista, dove l'arte del vino e il design si incontrano, che offre un'esperienza multi sensoriale perfetta per una rassegna che va oltre la semplice cronaca degli eventi dal 2004 a oggi.

"La sfida di rappresentare tanti anni di attività e dedizione è stata affrontata attraverso la selezione di immagini che catturano gli atleti di in azione. Gli scatti scelti sono i più significativi ed evocativi, capaci di trasmettere il messaggio che la mostra intende comunicare: la stessa fatica, lo stesso impegno, la stessa gioia per i successi, e la stessa delusione per le sconfitte. Il mondo dello sport paralimpico e quello dei normodotati condividono molte cose. Non importa chi pratica lo sport; esso ha un solo colore, ed è per tutti. L’invito è di guardare lo sport con occhi diversi, di spostare l’attenzione e riconoscere che le vite di tutti gli atleti sono, in fondo, 'vite a colorì'", spiegano gli organizzatori.