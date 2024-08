Ondate di calore, oggi “da bollino rosso”: temporali e grandine pronti ad abbassare il termometro in vista del Ferragosto

Pronta a lasciare il passo – in concomitanza probabilmente con le piogge che minacciano di scatenarsi nel pomeriggio di oggi (martedì 13 agosto) e nell’intera giornata di domani (mercoledì 14 agosto) - l’ondata di calore annunciata sull’intero Piemonte da parte di Arpa Piemonte: secondo quanto diramato dall’ente nel suo ultimo bollettino dedicato la giornata odierna sarà per tutte le provincie piemontesi da vero e proprio “bollino rosso”.



Ricordiamo che – come segnalato proprio da Arpa - il livello di pericolo compreso tra 0 e 3 è calcolato sulla base dell’indice di allerta WDA (Warm Day Alert), che tiene conto della temperatura massima percepita e della temperatura minima percepita. La temperatura percepita (o apparente) è una combinazione di temperatura, umidità e vento.



La giornata di oggi vede un livello di pericolosità preventivato pari a tre, ovvero di "forte disagio bioclimatico e persistente da almeno tre giorni e con possibili effetti negativi". Per la provincia cuneese si segnalano 31°C di massima (33°C percepiti) e 23°C di minima.



Ma il disagio più intenso dovrebbe durare, se nulla dovesse cambiare, per la sola giornata odierna.



Da domani, infatti, il livello di pericolo sulla maggior parte dei territori piemontesi – tra cui proprio il cuneese – calerà sino a livello 1 (“condizioni meteo che possono provocare disagi per la salute”), con temperature di 29°C (31° percepiti) e 20°C.



Per il Ferragosto in arrivo nella giornata di giovedì 15, la situazione viene riportata da Arpa (a ora) identica a quella del giorno precedente.