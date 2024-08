Una grande festa ad Acceglio con le Madamé

Un viaggio in musica tra fine ‘800 ed inizio ‘900, tra canti di lavoro, di femmine e di briganti, brani d'amore, di speranza e di partecipazione. Sabato 10 agosto ad Acceglio, in occasione della rassegna “Musica e Territorio” organizzata da Associazione Escarton APS, la piazzetta della Confraternita ha accolto il concerto delle Madamé.



La voce solista di Erica Molineris accompagnata dalle coriste e musiciste Claudia Danni (fisarmonica, chitarra e cori), Elena Chiaramello (fisarmonica e cori) ed Anna Chiapello (percussioni e cori) ha condotto il pubblico all’interno di un bellissimo repertorio tratto dalla cultura della musica popolare, fatto di ricerca e arrangiamento di brani selezionati. Una grande festa, in cui la musica ha saputo emozionare e riempire i cuori di gioia.



La rassegna proseguirà con un altro appuntamento musicale, mercoledì 14 agosto, per un pre-ferragosto molto speciale. Ad essere protagonisti, alle ore 18 nella piazzetta della Confraternita, saranno i QuBa Libre.



Il duo nasce nel 2010 dall'incontro di due musicisti cuneesi: Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico, cornamusa) e Giuseppe Quattromini (chitarra acustica, fisarmonica, armonica a bocca).



Verrà proposto un ricco repertorio di musiche occitane tradizionali e di propria composizione: corente, mazurke, scottish, rigodon, danze basche, bourrees a 2 e 3 tempi, circoli, chapelloise e molto altro ancora.



Per informazioni telefonare al 346 6295202.