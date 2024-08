Cuneo, s'installa un sovrappasso pedonale in corso De Gasperi: aiuterà i pedoni a raggiungere l'Oktoberfest

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto il tratto di corso Alcide De Gasperi compreso tra via San Maurizio e l’incrocio con corso Francia sarà chiuso al traffico.



L’ordinanza di chiusura, in vigore da mezzanotte alle 4 del mattino, è stata emessa per consentire le operazioni di posa di una struttura metallica temporanea per l’attraversamento pedonale.



La costruzione verrà utilizzata per consentire il passaggio dei pedoni in sicurezza in occasione del “Paulaner Oktoberfest”, che si terrà a San Rocco Castagnaretta dal 29 settembre al 13 ottobre. Avrà una campata unica con una larghezza di oltre 10 metri e un'altezza massima di circa 5 metri. Il sovrappasso sarà accessibile attraverso due scale poste ai lati.