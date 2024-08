Rinnovo del Consiglio provinciale: ecco il decreto di convocazione delle elezioni

Con il decreto firmato oggi 14 agosto dal presidente della Provincia Luca Robaldo sono state convocate le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Le operazioni di voto, che interessano i sindaci, assessori e consiglieri dei 247 Comuni della Granda, si svolgeranno domenica 29 settembre in quattro diversi seggi, uno per ciascun Reparto Viabilità. Oltre a Cuneo (Centro Incontri della Provincia) gli amministratori comunali potranno votare ad Alba, Mondovì e Saluzzo dalle 8 alle 20.



Le elezioni riguardano soltanto il rinnovo del Consiglio provinciale e non del presidente Luca Robaldo il quale resterà in carica ancora per due anni, fino alla fine del suo mandato amministrativo nel 2026.

Tutte le informazioni in merito alle procedure elettorali saranno disponibili sul sito internet www.provincia.cuneo.gov.it alla home page della sezione Organi Istituzionali – Elezioni provinciali 2024.



A partire da domani 15 agosto tutta l’attività di comunicazione dell’ente avverrà in forma impersonale e senza i nomi degli esponenti politici, secondo quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali di 45 giorni.