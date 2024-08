A Vinadio il campo scuola dell'Associazione Nazionale Alpini

L'Associazione Nazione Alpini in collaborazione con le Sezioni di Cuneo, Ceva, Mondovì e Saluzzo organizza un Campo Scuola indirizzato a ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni, che si terrà a Vinadio dal 17 agosto al 31 agosto 2024.



L’Associazione, con questa iniziativa, intende formare i ragazzi alla cultura della solidarietà e alla partecipazione all’attività di volontariato e di protezione civile. Motto di questi Campi Scuola è 'NOI prima dell'IO'.



In particolare si intende perseguire i seguenti obbiettivi:

Creare interesse nei giovani verso la protezione e difesa civile;

Offrire un esempio per impegnare il tempo libero basato sui valori dello “stare insieme” attraverso la condivisione dell’importanza di “fare squadra”, riflettendo al contempo sull’importanza di partecipare ed essere pronti alle future situazioni di pericolo o emergenza che interessano il territorio su cui si risiede;

Conoscere e sapere come si affrontano i vari tipi di rischio e calamità (dagli incendi boschivi ai terremoti, dal pericolo in montagna alle alluvioni, ecc.);

Trasmettere ai giovani una logica di prevenzione da osservare anche nelle semplici attività svolte durante la giornata, anche attraverso semplici attenzioni atte a sottolineare l’importanza di svolgere le stesse attività in massima sicurezza;

Conoscere le funzioni di alcune strutture istituzionali e imparare a collaborare con le stesse presenti nel territorio;

Conoscere le attività svolte dai volontari di Protezione Civile e i valori alpini;



Durante queste giornate, i ragazzi impareranno a socializzare tra loro e con i volontari che li seguiranno: impareranno a vivere assieme agli altri condividendo spazi comuni: consumeranno i pasti insieme, dormiranno in tenda e terranno ordinato il proprio spazio.



I temi affrontati durante il campo scuola saranno, in linea di massima, i seguenti:

Conoscenza del territorio e orienteering;

Conoscenza dei boschi e della natura;

Il “Rischio incendio”;

Il “Rischio in montagna”: agire in sicurezza in montagna e in luoghi impervi;

Il “Rischio idrogeologico”: i fiumi, il dissesto del territorio e il pericolo esondazioni;

Il “Rischio sismico”: come agire in caso di evento sismico, primo soccorso;

Mezzi, strumenti e altro necessari per l’attività di difesa e protezione civile: dalle unità cinofile, alla tecnologia (radio, ponti-radio, ecc.) alla logistica (trasporti, allestimento e gestione di una tendopoli);



A lezioni teoriche tenute da volontari delle varie Associazioni, Istituzioni coinvolte, con competenze specifiche nei settori trattati, seguiranno attività pratiche quali: escursioni sul territorio, dimostrazioni, simulazioni di emergenze, esercitazioni pratiche “sul campo”.



È un esperienza unica che consente di vivere a contatto con coetanei in attività che sono state descritte. Fare 'squadra' e il filo conduttore di questa esperienza che Allievi e Volontari vivranno insieme nei bei momenti ma anche faticando insieme con l'unico scopo di raggiungere gli obbiettivi giorno per giorno.



Per qualsiasi informazione non esitate a visitare il sito www.ana.it area Campi Scuola o rivolgendovi al locale Gruppo Alpini o alla Sezione di riferimento della vostra zona.