Quando il legno si trasforma in opera d’arte: a Montaldo Roero l’esempio di uccelli che sembrano veri

Seguite il canto degli uccellini del bosco: li troverete appollaiati sui rami di un alberello che sorge in un’aiuola ben curata e sorvegliata dalla Luna. Non aspettateveli in carne e ossa, ma di legno.



Colombi, merli, cicogne, passerotti e cinciallegre. Sono solo alcune delle sculture che si possono incontrare nel cuore pulsante del Roero, lungo uno dei suoi tanti itinerari escursionistici. Volano sui nostri sogni ed esprimono il bisogno di libertà che da sempre ognuno di noi cova in seno.



Composizioni leggiadre e colorate, ispirate dalle fiabe, create con un meticoloso lavoro da artisti che hanno trovato un modo originale per regalare sorrisi in particolare ai bambini, amanti della natura e dei suoi segreti.



Se vi piacciono, li trovate a Montaldo Roero, in prossimità di quel Ponte dei sapori sospeso a metà tra incanto e realtà.



Un luogo o forse una dimensione dove rivive il fantastico mondo degli “uccelli” di Aristofane, commedia senza tempo, che ci permette ancora di credere nella fantasia, nel suo potere e trionfo.