Taglio del nastro e tante autorità a Mondovì per la Mostra dell'Artigianato Artistico

Si è inaugurata ieri mercoledì 14 agosto la 56^ edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì, che vedrà per 5 giorni, fino al prossimo 18 agosto, le creazioni artigianali degli oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, oltre a eventi culturali e iniziative enogastronomiche.

Alla cerimonia di apertura, con il taglio del nastro, hanno partecipato il sindaco Luca Robaldo, l'assessore alla Cultura Francesca Botto, l'assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno, il consigliere provinciale Pietro Danna, l'onorevole Enrico Costa, l'assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni, l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, il presidente dell'ATL del Cuneese Mauro Bernardi. il vicepresidente Fondazione CRC Elena Merlatti e i consiglieri Marina Perotti, Elvio Chiecchio e Alessandra Fissolo,.

Presenti anche il Gran Maestro della Confraternita della Raschera e del Bruss, Ezio Domenico Basso, il presidente Ascom Monregalese e dell'Associazione La Funicolare, Mattia Germone, il responsabile segreteria organizzativa- Esedra, Mariarosa Rossi e la figlia di Ezio Briatore, cui è stato intitolato il piatto dell'edizione 2024, Eleonora Briatore. C'erano anche i sindaci di Frabosa Soprana e Sottana, Vicoforte, Monastero Vasco, Carrù, Niella Tanaro.

Il Monte Regale, raggiungibile direttamente dal quartiere di Breo dalla funzionale e coreografica funicolare, sino a domenica 18 agosto ritornerà Capitale dell’Artigianato e dell’arte nelle sue diverse forme. Non solo con le opere già realizzate dagli espositori, ma anche offrendo a tutto il pubblico la possibilità di sperimentare, misurando la propria creatività con le diverse discipline. Da Le Fou Bijou, con Laura la Forgia pronta ad accompagnarvi lungo il percorso creativo di collane, anelli con plexiglass di recupero, a E-Doll, con Paola Monzani e il Sashiko, l’antica arte del ricamo giapponese oggi ripresa e reinterpretata in chiave moderna.



Diverse le proposte del Museo Civico della Stampa come la litografia in cucina, il laboratorio di stampa con caratteri mobili in legno, il disegno dal vero, la stampa con materiali di recupero, la stampa con l’utilizzo della curcuma l’acquaforte ‘en plein air’ con Oscar Giachino.



Numerose le proposte nel mondo dell’arte ceramista a partire dai laboratori Besio 1842, in collaborazione con il Museo della Ceramica, rivolti ad adulti e bambini, proseguendo con Giuseppe Delle Giustina (Cimarosa) e costruzione di ciotola o di ceramica sonora, sino al vasaio Giancarlo Fiesco che, con l’aiutante di bottega Jacopo Romeo, svelerà i segreti del tornio e della lavorazione della terracotta. Si spazierà poi dal cucito creativo alle composizioni di fiori secchi, dall’arte di intrecciare (realizzazione di pesciolini, fiori e soli intrecciati con i salici) ai biglietti realizzati a mani di Tilly Creatif. Un totale di 37 diverse attività che, come accaduto nelle precedenti edizioni, cattureranno l’attenzione di centinaia di ‘artisti in erba’.