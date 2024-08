Alba, la Carovana non si ferma mai: "Tante attività e nel 2025 il traguardo dei 30 anni"

Un calendario fitto, tanta energia, un programma che già guarda al 2025 quando l'associazione compierà 30 anni. La Carovana, che si occupa di progetti e iniziative a favore dei diversamente abili e le loro famiglie in Alba e in diversi comuni, è in pieno fermento.

Ieri si è concluso il soggiorno a Valdieri, che dal 10 agosto ha regalato momenti di divertimento e condivisione, come spiega il presidente Filippo Cervella: "Abbiamo appena terminato il soggiorno estivo, tradizionale appuntamento in cui soci amici e simpatizzanti si ritrovano per condividere un periodo di vacanza. Ora ci ritroveremo per programmare le attività future in vista del 2025, trentennale di costituzione dell’associazione. L'intenzione è quella di realizzare un cartellone di eventi, un convegno, un concerto, uno spettacolo di teatro. Nel frattempo la Curia ha iniziato i lavori di sistemazione del complesso di via Pola che coinvolgono anche la nostra sede".