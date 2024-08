Alba: il Sindaco Alberto Gatto ha festeggiato i 101 anni di Maria Assunta Raso

Il sindaco Alberto Gatto ha fatto visita all’albese Maria Assunta Raso che il 18 agosto ha compiuto 101 anni. Originaria di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, si è trasferita con la famiglia ad Alba nel 2010 e da allora vive in strada Rorine.



A festeggiarla, oltre al Sindaco, le figlie Angela e Giovanna Filippone con i mariti, il nipote Alessio Mureddu e un’amica di famiglia, Saveria Zuccalà.



Il sindaco Gatto: “La signora Raso è la prima ultra centenaria che ho l’onore di festeggiare da quando sono primo cittadino. E’ sempre un piacere incontrare i nostri anziani, testimoni di un secolo di storia e di cambiamenti epocali. Maria Assunta poi ha vissuto anche l’esperienza di emigrare lontano dal paese d’origine e siamo felici che abbia scelto la nostra Alba come nuova casa, dove oggi ha potuto celebrare questo importante traguardo in compagnia dei suoi cari”.



Ad Alba ci sono 15 ultra centenari nati tra il 1921 e il 1924, cinque uomini e dieci donne.