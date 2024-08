"Saluzzo si fa bella in vista della Festa di San Chiaffredo, ma c'è ancora troppo verde pubblico dimenticato"

Saluzzo si fa bella in vista della Festa del Santo patrono Chiaffredo.

Da alcuni giorni squadre di laboriosi operai si dedicano alla segnaletica orizzontale, come alla cura del verde in alcuni luoghi della nostra Città: in piazza Denina, in Corso Roma e le principali aree centrali, piantando fiori, sfalciando l’erba e rasando le siepi.

Ma Saluzzo non è solo quei luoghi: ci sono vie molto frequentate, soprattutto l’estate, periodo dell’anno in cui maggiore é il desiderio di stare all’aria aperta, di fruire anche del verde pubblico. Come via Bodoni, ad esempio, percorso molto amato soprattutto la sera, quando la calura estiva cede il passo ad un po’ di frescura: e mentre i rami delle siepi spinose impediscono quasi di usufruire delle poche panchine verso Manta, la piccola fontanella d’acqua che originariamente c’era, oggi è sparita.

Ma qui lo scorcio green, da fotografare e postare subito sui social, nessuno lo fa. Come in via del Mattatoio o via della Resistenza, che tanto periferiche non ci sembrano. Una maggiore cura del verde in tante aree della nostra Città sarebbe quindi opportuna, mentre piccole cose belle per rendere fruibili tanti percorsi urbani e della prima collina sarebbero da valutare.

Come l’anello di illuminazione pubblica che potrebbe unire via Bodoni a via San Bernardino; o l’area di Santa Caterina, trascurata e dimenticata da troppo tempo. Mentre i giardini di via Matteo Olivero e il parco di Villa Aliberti (ma qui per altre ragioni) la sera sono in preda all’oscurità.

Ci siamo soffermati solo di alcune parti del territorio comunale, ma tanto resta da scrivere sulla cura fi altri luoghi: come i giardini di San Bernardo, Borgo Maria Ausiliatrice, via Giordana, via Morra. Come consiglieri comunali, sensibili a questi temi e rappresentativi di una parte importante di questa comunità, restiamo disponibili a collaborare con chi governa la Città, su questo come su altri temi, perché Saluzzo sia davvero ‘sempre più bella’.



I consiglieri Paola Sanzonio, Claudio Capitini, Giovanni Damiano, Alberto Daniele, Nicolò Giordana, Marco Piccat.