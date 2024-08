Mancata trasmissione dei dati dei passeggeri alla Polizia: multa per AirArabia a Levaldigi

La Polizia di Frontiera terrestre e aerea della provincia di Cuneo ha rilevato diverse irregolarità nei confronti della compagnia aerea AirArabia operante presso l’aeroporto di Levaldigi, durante i controlli di frontiera su un volo extra-Schengen proveniente dal Marocco.

La compagnia aerea è stata sanzionata, per la mancata trasmissione alla Polizia di Frontiera dei dati PNR (Passenger Name Record) relativi al volo in arrivo da Casablanca, in violazione del Decreto Legislativo 144/2007, che impone l'obbligo ai vettori aerei di comunicare alla Polizia, i dati dei passeggeri trasportati.

A seguito di queste infrazioni, sono stati emessi altrettanti provvedimenti di ingiunzione di pagamento per una somma complessiva di circa 85.000 euro, che la compagnia dovrà versare entro i termini stabiliti.

I dati PNR, previsti dalle normative europee vigenti, devono essere forniti dai vettori aerei alle Polizie di Frontiera dello Stato di destinazione immediatamente dopo l’imbarco dei passeggeri. Questi dati sono fondamentali per migliorare i controlli alle frontiere esterne e per prevenire reati gravi, tra cui il terrorismo e l’immigrazione illegale.

La trasmissione dei dati PNR deve avvenire obbligatoriamente subito dopo la partenza di un volo extra-Schengen diretto verso uno scalo aeroportuale europeo. Questi dati consentono una valutazione pre-arrivo dei passeggeri secondo criteri prestabiliti, tra cui il possesso dei documenti necessari per l’ingresso nello spazio Schengen e il confronto con le banche dati delle autorità di contrasto.



L’attività della Polizia di Frontiera, oltre alla vigilanza interna ed esterna all’aeroporto e al controllo documentale delle frontiere, si concentra anche sul contrasto di condotte criminose, come i reati predatori in ambito aeroportuale, le frodi documentali e l’immigrazione illegale. Inoltre, la Polizia di Frontiera svolge un’importante attività di prevenzione per scongiurare eventuali attacchi terroristici, attraverso pianificate procedure di intervento contro azioni di interferenza illecita nei confronti dell’aviazione civile.