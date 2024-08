A Carrù torna il Festival di Musica da Camera “Classiche Armonie”

Ritorna dal 30 agosto al 14 settembre la terza edizione del Festival di Musica da Camera “Classiche Armonie”.

Abbiamo incontrato il direttore del festival, pianista carrucese Umberto Beccaria, che ci spiega come quest’anno il festival si estenda e si svolga su 3 weekend invece che su uno come le scorse edizioni. In totale ci saranno 9 appuntamenti e il programma sarà molto vario.

“Il primo concerto di quest’anno sarà con il duo formato da Carola Cora e Francesco Tringali, che getteranno un primo seme “pop” nel nostro festival con un programma che spazia dal jazz al rock.”, spiega Beccaria, dicendoci di non voler mettere camicie di forza al festival e alla musica in generale.

“Il 4 settembre festeggeremo l’asilo Nido “Il bosco incantato” con un programma a sorpresa della violinista Maria Alejandra Jimenez, dedicato ai bambini e alle famiglie e aperto ovviamente a chiunque fosse interessato. Inoltre, sulle orme delle due passate edizioni, avremo le colazioni musicali, con protagonisti il Quartetto Cavour e un bellissimo programma tutto italiano, la mattina del 7 settembre, e i giovani del quartetto Momus che il 14 settembre propongono un programma che spazia da Mozart a Morricone. “

Numerosi i collaboratori e gli sponsor che sostengono il festival.

“Nella serata del sabato 7 avremo il concerto sinfonico che mi vedrà impegnato con l’orchestra Bruni e che vuole essere una grande celebrazione per i 125 anni della Banca Alpi Marittime, che ci supporta in questo concerto e che ringrazio di cuore così come la Fondazione CRC e il Comune di Carrù, che danno il loro prezioso sostegno alla realizzazione della rassegna. Sono molto grato per la loro fiducia e prometto il mio impegno per fare crescere questo festival negli anni a venire.”

A questi concerti si aggiungono 4 appuntamenti imperdibili al Teatro Vacchetti: “Nella seconda settimana avremo quattro concerti cameristici. Il focus è sulla musica per pianoforte e violino e per pianoforte e violoncello. Inizieremo l’integrale dei lavori di Beethoven e Brahms per pianoforte e violoncello con i giovani Giacomo e Matteo Cardelli (9 settembre) e con il duo formato da Amedeo Cicchese ed Alessandro Deljavan (14 settembre) che chiuderanno il nostro festival. In mezzo, un excursus nella musica da camera per pianoforte e violino affidato a Valerio Iaccio e Simone Ivaldi (12 settembre), che ci proporranno musiche di Handel, Debussy e Franck, e a Gloria Merani ed Enrico Stellini (13 settembre), che suoneranno un programma incentrato sulla musica di Mozart, Beethoven e Strauss.”

Il programma completo è consultabile sul sito

https://classichearmonie.com/festival/

Tutti i concerti del festival sono ad ingresso libero.

A questo proposito, il pianista carrucese conclude:

“Nel fare musica e nell’organizzare i concerti cerco sempre di tenere in considerazione il pubblico. La prima cosa da cambiare nella musica classica è la mentalità dei musicisti che suonano solamente per altri musicisti o maestri e non pensano al pubblico vero, che è quello delle persone anche e soprattutto lontane dal nostro mondo. La musica classica è da sempre elitaria, nell’educazione e nella condivisione. Centinaia di euro per ascoltare concerti spesso nemmeno di livello soddisfacente. Per non parlare del costo degli strumenti, dell’educazione, dei concorsi. Una follia. I nostri concerti sono gratuiti e penso che il modo migliore con cui tutti noi possiamo approcciare la bellissima musica che sentiremo nei giorni del festival è con un atteggiamento positivo, di meraviglia, apertura, ma soprattutto con orecchie volte solo al piacere. La musica è un piacere e per questo dobbiamo semplicemente goderne. “