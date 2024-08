Arriva la Cena del Ricetto in piazza Italiaa Boves

Dopo i grandi eventi dei festeggiamenti patronali di San Bartolomeo in piazza Italia la festa si concluderà come ogni anno in grande con la tradizionale Cena del Ricetto in piazza Italia lunedì 26 agosto.

Un appuntamento imperdibile al quale seguirà la serata danzante con la band di liscio del grande maestro Bagutti.

Come ogni anno il menu proposto sarà molto ricercato. Un’elaborata rivisitazione dei piatti della tradizione bovesana saprà stupire anche i palati più esigenti.

Il menu della Cena del Ricetto comprenderà:

· L’aperitivo di benvenuto (offerto dalla ditta bovesana “Argalà”)

· Carne battuta al coltello con maionese al pistacchio e crumble di grissino aromatizzato,

· Fantasia di verdure con pollo cotto a bassa temperatura e salsa tonnata

· Peperone di Cuneo ripieno di salsiccia e gorgonzola

· Minestrone della vecchia tradizione con fagiolo rosso rampicante di Boves e patate della Bisalta.

· Arista di maiale al forno con castagne, mela renetta e patate duchessa

· Torta di nocciole IGP Piemonte con zabaione freddo

· Caffe (offerto dalla Lavazza)

· Digestivo (offerto da “Argalà”).

La cena prenderà il via alle ore 20 in piazza Italia e costerà 28 euro (bambini 7-12 anni euro 12 e mentre per i bimbi dalla leva del 2018 alla 2024 sarà gratuito).

Prenotazioni presso la Cartolibreria da Giulia in piazza Italia n. 56 oppure via Whatapp al 3495420002.