Con il sovrappasso l’ingresso al Paulaner Oktoberfest Cuneo è sempre più sicuro e spettacolare

Sarà uno spettacolare sovrappasso pedonale con una campata di oltre 10 metri e alto circa 5, ad accogliere il grande pubblico del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2024 in corso Alcide De Gasperi all’incrocio con via Aldo Viglione, la strada che porta verso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo in frazione San Rocco Castagnaretta, dove verrà allestita la settima edizione dell’evento ufficiale Paulaner. La grande struttura metallica temporanea, la cui posa parziale è avvenuta nel corso della notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto per evitare il più possibile di interrompere la circolazione viaria, è stata realizzata dalla società organizzatrice del Paulaner Oktoberfest Cuneo Sidevents Srl grazie al contributo fondamentale della Merlo Spa, sostenitrice dell’evento cuneese fedelissimo allo stile bavarese fin dalla sua prima edizione, che ha deciso di brandizzare il sovrappasso pedonale per festeggiare il 60° anniversario dell’azienda leader a livello internazionale fondata dal grande imprenditore recentemente scomparso Amilcare Merlo, che tra l’altro abitava proprio a poche centinaia di metri dal luogo che ospita l’evento.

“Cambiare e innovare l’evento ogni anno è ormai diventata la nostra vocazione – spiegano gli organizzatori della società cuneese Sidevents Srl -. Da una parte c’è la voglia continua di migliorare il Paulaner Oktoberfest Cuneo per offrire al pubblico novità che possano incontrare le sue esigenze, dall’altra ogni edizione c’è sempre qualche imprevisto che ci costringe a farlo, stimolandoci a reiventarci e rimetterci in gioco. Quest’anno, l’apertura del cantiere di realizzazione di una nuova palestra in fondo all’area del palazzetto, ci ha costretti a trovare un’altra location per i parcheggi, che facendo di necessità virtù alla fine è risultata migliorativa sotto tanti punti di vista”.

Il pubblico del Paulaner Oktoberfest Cuneo, infatti, potrà lasciare l’automobile nelle circa tre giornate di terreno di parcheggio nei campi lungo corso De Gasperi, situati sulla sinistra viaggiando da Cuneo in direzione Borgo San Dalmazzo. Dopo aver parcheggiato, potrà attraversare la strada utilizzando il sovrappasso, in tutta sicurezza e senza bloccare in nessun modo il traffico. Una volta sceso dall’altra parte del corso, si troverà direttamente in via Viglione, che verrà pedonalizzata fino all’ingresso del Paulaner Oktoberfest Cuneo.

“Tra le varie soluzioni proposte, quella del sovrappasso ha incontrato da subito il consenso di tutti gli organi tecnici di valutazione e delle forze dell’ordine – continuano gli organizzatori –. Va anche detto che tra tutte le opzioni era la più costosa, per questo siamo particolarmente grati alla Merlo Spa per averci consentito di realizzarla. Ma c’è di più. Per consentire un accesso facile anche ai disabili, che ovviamente non potranno utilizzare il sovrappasso, abbiamo previsto una corsia accessibile alle auto in via Viglione, che porterà fino in prossimità dell’ingresso dell’evento e ad un parcheggio riservato ai disabili in grado di esibire l’apposita certificazione e agli addetti ai lavori. Come dice il motto, il Paulaner Oktoberfest Cuneo è una festa per tutti!”