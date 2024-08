Borgo San Giuseppe di Cuneo, si realizzano due incroci rialzati in via Vecchia Ferrovia

I lavori per la realizzazione di due incroci rialzati in via Vecchia Ferrovia (Borgo San Giuseppe di Cuneo), inizialmente previsti in questi giorni, sono stati rinviati alla prossima settimana.

I cantieri saranno operativi dal mattino di martedì 27 agosto, quando la strada in questione sarà chiusa da via Spinetta a via Bisalta (dalle 7.30 alle 19).

La chiusura proseguirà nei giorni successivi nei medesimi orari, si stima che i lavori vengano conclusi entro venerdì 30. Gli incroci saranno realizzati all’intersezione con via Gian Franco Borney e con via Rocca de’ Baldi. L’accesso al quartiere residenziale della “Sportarea” sarà sempre garantito, in loco sarà apposta l’opportuna segnaletica.