Fino al 20 ottobre la mostra omaggio a Napoleone tra le sale di Palazzo Salmatoris a Cherasco

Le storiche sale di Palazzo Salmatoris continuano ad ospitare fino a domenica 20 ottobre la mostra “Napoleon - La campagne du monde... a Cherasco” dell’artista Jean Gaudaire Thor: inaugurata il 6 luglio scorso, visitata e molto apprezzata per tutto il mese di luglio e agosto.

L’esposizione è un omaggio a Napoleone in chiave informale: il percorso si snoda in un complesso di tele, disegni su carta e sculture dedicate al Generale Napoleone Bonaparte che, in occasione dell’armistizio dell’aprile del 1796, soggiornò proprio nel Palazzo delle Paci.

Quello dell’artista Jean Gaudaire Thor è un ampio progetto che vede come filo conduttore l’accessorio più rappresentativo del grande condottiero, il suo bicorno sopranominato “petit cheapeau” simbolo di potere e, contestualmente, di umiltà e semplicità di quel soldato che nel giro di poco tempo arrivò a conquistare buona parte dell’Europa.

Lo stesso Gaudaire Thor dichiara come: “nel tumulto delle battaglie [fosse] facile identificare il generale Bonaparte. Si [sedeva] con la sua figura mitica fino a quando nell’immaginario collettivo Napoleone e il suo cappello sono [diventati] una cosa sola”.

Le opere esposte, oltre un centinaio, trasportano i visitatori a rivivere le gesta e le battaglie di Napoleone, ma soprattutto a simpatizzare con l’immagine del Generale, ripercorrendo gli stadi e i sentimenti vissuti dall’artista stesso.

“Questi cinque anni di lavoro sull’Imperatore mi hanno portato a vedere questa incredibile impresa umana in modi diverso – dice l’artista – ripercorreremo questi anni di regno come se stessimo leggendo un romanzo o guardando un film”. Il fine ultimo – citando Jean Gaudaire Thor – è quello di “sviluppare una amichevole connivenza con Napoleone, come deve avere avuto con i suoi servitori o con i suoi aiutanti di campo”.

L’esposizione sarà visitabile fino al 20 ottobre 2024 con i seguenti orari di apertura: da mercoledì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. La mostra è corredata di un catalogo in vendita all’entrata di Palazzo Salmatoris.

La mostra ha il patrocinio de La Fondation Napoléon; è stata realizzata con i consigli delle associazioni Il Fondaco di Bra, Cherasco Eventi, De Musica Clara(scum) e Sals Majeurs, con il contributo della Banca di Cherasco.

Per informazioni contattare l’Ufficio turistico del Comune allo 0172.427050.