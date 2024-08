Limone, pienone di pubblico per il concerto di Ennio Cominetti

La Chiesa parrocchiale di San Pietro a Limone Piemonte ha ospitato un concerto che ha affascinato ed entusiasmato un pubblico numeroso. L'evento ha avuto come protagonista il talentuoso Ennio Cominetti, che ha deliziato i presenti con un emozionante Concerto spirituale, dedicato a composizioni di illustri maestri della musica classica.



Il programma ha incluso opere di geni musicali del passato, come Girolamo Frescobaldi e François Couperin, il cui stile barocco ha saputo incantare gli ascoltatori. Non sono mancati pezzi di Léon Boëllmann e di Umberto Giordano, che hanno aggiunto un tocco di profondità spirituale alla serata. Il repertorio si è ampliato con brani del compositore Percy E. Fletcher in grado di evocare emozioni intense e coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale unico.



Al termine del concerto, il pubblico ha risposto con un caloroso applauso, riconoscendo l'impegno e la dedizione di Cominetti, che ha saputo interpretare le opere con maestria e passione. L'evento inserito nella rassegna Libri da Gustare e promosso con attenzione e cura da Don Elio Dotto, ha rappresentato non solo una celebrazione della musica sacra, ma anche un'importante occasione di incontro per la comunità locale, che si è riunita attorno a un'esperienza artistica di grande valore.



L'atmosfera magica della chiesa, unita alla qualità della performance, ha reso questo momento indimenticabile, sottolineando il ruolo della musica come strumento di condivisione e riflessione spirituale.