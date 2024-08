Miss Provincia Granda arriva a Centallo!

Miss Provincia Granda è un format innovativo e coinvolgente, che vuole mettere in luce i talenti delle donne della Granda, la provincia di Cuneo, una delle più estese e variegate d'Italia. Si tratta di un contest che si svolge in diverse tappe, in cui le candidate si esibiscono in numeri di spettacolo, come canto, ballo, recitazione, oltre a sfilare in passerella con abiti e accessori forniti dagli sponsor. L'obiettivo è valorizzare le capacità e le passioni delle ragazze, che hanno tra i 15 e i 26 anni, e farle sentire protagoniste di una serata indimenticabile.

La prossima tappa del format si terrà a Centallo, venerdì 23 agosto 2024, alle ore 21:00, presso l'Anfiteatro della Biblioteca, in via Maria Isoardo. Sarà una serata all'insegna del divertimento e dell'emozione, in cui le candidate si sfideranno per conquistare il titolo di Miss Provincia Granda e la possibilità di partecipare alla finale nazionale di Miss Italia. A condurre la serata ci sarà Mario Piccioni, noto volto dell'intrattenimento locale, che saprà coinvolgere il pubblico con la sua simpatia e professionalità.

Mario Piccioni, che segue il format da diversi anni, ha voluto ringraziare gli sponsor che rendono possibile la realizzazione di questo evento, che valorizza il territorio e le sue bellezze. Ha inoltre espresso la sua ammirazione per le ragazze che partecipano al contest, dimostrando coraggio, determinazione e talento. Infine, ha invitato le loro famiglie e i loro amici a sostenere le candidate con il loro affetto e il loro entusiasmo, rendendo la serata ancora più speciale.