"Diventare insegnanti in Piemonte è una gara a ostacoli"

Le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL scuola e UIL Scuola Piemonte, componenti del tavolo interistituzionale attivo dal 2019 e dedicato ai temi dell'inclusione e del reclutamento, rinnovano

l'interpello a UniTo in primis e a UPO, alle Istituzioni piemontesi e metropolitane e al Ministero sulle

modalità organizzative dei corsi abilitanti per docenti in Piemonte, che fanno capo al CIFIS (Centro Interregionale per la Formazione degli Insegnanti Secondar)



Ci rivolgiamo con questa lettera aperta al Ministero e alle Istituzioni piemontesi, USR, UST, Regione Piemonte e città metropolitana componenti del tavolo:



perché sia garantita, a partire dal Piemonte, uguaglianza di trattamento in tutto il Paese alle/agli aspiranti all'insegnamento e siano date tutele alle/agli aspiranti precari, studenti lavoratori;

affinché la partecipazione delle iscritte e degli iscritti ai corsi dell'Università di Torino sia compatibile con le esigenze di funzionamento e di adeguata costruzione della relazione educativa della scuola, dal 1 settembre in piena funzione per le attività di programmazione e in avvio a pieno ritmo dal 13 settembre;

affinché la frequenza ai corsi sia compatibile con le esigenze di lavoro, inclusa la possibilità di dare l'apporto professionale dovuto alla programmazione di inizio anno, per partecipanti lavoratrici e lavoratori precari, qui in Piemonte costretti a chiedere, a loro spese, permessi non retribuiti per proseguire la frequenza di corsi ed esami programmati compresa la calendarizzazione a settembre di ulteriori esami intermedi (oltre all'esame finale ), scelta didattica autonoma dell'Università di Torino.

Chiediamo infine a tutti gli interlocutori interpellati, alla comunità educante piemontese tutta di dare un

segnale di ascolto e di incontro alle/ai futuri insegnanti, verso le difficoltà che stanno denunciando le/i

partecipanti e che non hanno sino ad oggi trovato soluzione e accoglienza presso il CIFIS.



Luisa Limone FLC CGIL Piemonte

Maria Grazia Penna - CISL Scuola Piemonte

Diego Meli - UIL Scuola Piemonte