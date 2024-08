Alla scoperta di Ussolo: nuovo appuntamento con le passeggiate culturali in Valle Maira

Continuano le passeggiate culturali organizzate dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira volte alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo e realizzate in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle Maira alla scoperta di nuove località dei Comuni di Marmora e Prazzo.

Il giorno sabato 24 agosto con la presenza di un accompagnatore si andrà a conoscere il territorio di Ussolo un tempo comune autonomo successivamente accorpato al Comune di Prazzo ed a esplorare le borgate alte del Comune di Marmora.

Al mattino la visita partirà da Ussolo alla scoperta di questo caratteristico borgo alpino, set del film “lI vento fa il suo giro” con la Parrocchiale di Santo Stefano, le baite con affreschi, i piloni e l’antico cimitero. Si salirà quindi verso Borgata Vallone Vallone con la Cappella ed alcuni piloni votivi per proseguire verso grange Podio ad ammirare uno dei luoghi dipinti dal pittore Matteo Olivero in uno dei suoi quadri più conosciuti. Ritorno quindi a Ussolo.

Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 10.00 ed arrivo alle ore 12.30/13

Ritrovo a Ussolo davanti alla Chiesa Parrocchiale.

Nel pomeriggio si scopriranno i luoghi più antichi di Marmora, con partenza dalla Località Parrocchia con l’antica Chiesa di San Massimo decorata con affreschi medievali e il centro culturale “Luoghi di passaggio” per proseguire verso località Sagna Rotonda piccolo abitato sapientemente restaurato e trasformato in eco-villaggio. Quindi si scenderà a Borgata Rainero, località capoluogo di Marmora in periodo medioevo dove si potranno ammirare la Cappella di Sant’Antonio, le tipiche case con facciate a vela e con affreschi, il forno comunitario, i lavatoi e il Centro culturale “Casa di Mose. Ritorno, infine, a Località Parrocchia.

Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore- partenza alle ore 14.30 ed arrivo alle ore 17.00/17.30

Ritrovo a Marmora, in località Parrocchia, davanti alla Chiesa.

Le passeggiate sono gratuite

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRC a valere SUL Bando Erogazioni Ordinarie

Per info contattare Ufficio Turistico Valle Maira: + 39 379 1789427, oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com